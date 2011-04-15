На ремонт аварийный мостов направят 236 млрд руб. из бюджета, Е.Дитрих

На ремонт аварийный мостов направят 236 млрд руб. из бюджета. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих на заседании Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"По итогам заседания Госсовета президент поручил совместно с регионами обеспечить разработку программы приведения в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений. Минтранс подготовил проект такой программы с учётом предложений регионов, МВД России и "Российских железных дорог". Программой предусматривается приведение в нормативное состояние более 2 тыс. аварийных мостов протяжённостью 115 тыс. погонных метров. Работы будут проводиться в период 2020-2024 годов в 81 субъекте Российской Федерации, на это будут направлены бюджетные средства в объёме 236 млрд руб.", - сказал Е.Дитрих.



Также он добавил, что "программой предусмотрено строительство 170 важнейших путепроводов на пересечении автомобильных и железных дорог, эти работы будут проводиться в 36 регионах. На мероприятия по строительству таких путепроводов в следующие пять лет будет направлено бюджетное финансирование в объёме свыше 143 млрд руб. В качестве источников финансирования программы предусматриваются иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности, которые выделяются из Федерального дорожного фонда".



"AK&M" от 20.02.2020