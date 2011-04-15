Пострадавшим от паводков в Иркутской области доначислят 3 млрд руб., М.Мишустин

Пострадавшим от паводков в Иркутской области доначислят 3 млрд руб. Об этом заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Ещё один вопрос, который мы рассмотрим сегодня, - о жилье для людей, которые пострадали от паводков в Иркутской области прошлым летом. В 2019 году на эти цели было выделено более 14 млрд руб. Этих средств оказалось недостаточно. Поэтому сегодня мы рассмотрим вопрос о дополнительном направлении на эти цели более 3 млрд руб. из резервного фонда Правительства, чтобы пострадавшие люди были как можно быстрее обеспечены жильём", - сказал премьер-министр.



"AK&M" от 20.02.2020