Неизрасходованные 1.1 трлн руб. бюджета - недопустимо много, М.Мишустин

Неизрасходованные 1.1 трлн руб. бюджета - недопустимо много. Об этом заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"В сегодняшнем отчёте Счётной палаты об исполнении бюджета за прошлый год приводятся цифры неизрасходованных средств. Это около 1.1 трлн руб., что недопустимо много. В этом году у нас в бюджете около 4.6 трлн руб. на государственные контракты. Уже заканчивается февраль, а сколько денег реально потрачено? Примерно 10%. Если смотреть по национальным проектам, это примерно 12.2%. Я напомню, что с прошлого года переходящий остаток только по нацпроектам составил 149 млрд руб., и ещё 362 млрд - это то, что перешло по контрактам по другим направлениям с прошлого года. Наша задача - своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания и реализацию национальных проектов. Но с такой тенденцией это будет сделать непросто", - заявил глава Кабмина.





"AK&M" от 20.02.2020