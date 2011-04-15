На повышение конкурентоспособности вузов РФ направят 10 млрд руб., М.Мишустин

На повышение конкурентоспособности вузов РФ направят 10 млрд руб. Об этом заявил глава Кабмина Михаил Мишустин на заседании Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Сегодня мы рассмотрим вопрос и направим чуть более 10 млрд руб. на повышение конкурентоспособности наших вузов. В этом году господдержку получит 21 российский университет", - сказал он.



"AK&M" от 20.02.2020