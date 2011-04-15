На повышение конкурентоспособности вузов РФ направят 10 млрд руб., М.Мишустин

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На повышение конкурентоспособности вузов РФ направят 10 млрд руб. Об этом заявил глава Кабмина Михаил Мишустин на заседании Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.
"Сегодня мы рассмотрим вопрос и направим чуть более 10 млрд руб. на повышение конкурентоспособности наших вузов. В этом году господдержку получит 21 российский университет", - сказал он.
"AK&M" от 20.02.2020