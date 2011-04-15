В РФ отзывают 616 автомобилей Subaru Forester для замены клапана системы вентиляции картера

В РФ отзывают 616 автомобилей Subaru Forester. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018-2019 годах.

Причиной отзыва транспортных средств является клапан системы вентиляции картера (представляет собой устройство управления потоком отвода картерных газов), который может разобраться и допустить попадание моторного масла в камеру сгорания. Если клапан системы вентиляции картера разобрался, и масло поступает в камеру сгорания, возможен выброс чрезмерного количества дыма, а в худшем случае на автомобиле может ощущаться снижение мощности.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных будет выполнена замена клапана системы вентиляции картера новыми деталями, предназначенными для устранения проблемы.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 20.02.2020