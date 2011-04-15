В.Путин поручил обеспечить антикоррупционную защиту национальных проектов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить антикоррупционную защиту национальных проектов. Об этом он заявил на заседании коллегии ФСБ. Стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Более активной должна стать и антикоррупционная работа, которую вам следует вести во взаимодействии с коллегами из Генеральной прокуратуры, МВД, Счётной палаты, Росфинмониторинга и других структур, также опираясь на поддержку общества и граждан. В первую очередь это касается антикоррупционной защиты наших национальных проектов. Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить на это особое внимание", - сказал он.



"AK&M" от 20.02.2020