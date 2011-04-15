ЦБ установил учётную цену золота на 21 февраля - 3300.14 руб./г против 3295.60 руб./г на 20 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 21 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3300.14 руб./грамм
Серебро: - 37.59 руб./грамм
Платина: - 2041.13 руб./грамм
Палладий: - 5543.43 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
14.02 15.02 18.02 19.02 20.02
Золото 3220.62 3215.88 3216.56 3256.20 3295.60
Серебро 35.91 35.99 36.04 36.49 36.62
Платина 1973.27 1982.96 1970.28 2009.24 2084.45
Палладий 4907.61 4979.83 5029.51 5211.72 5704.59