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20/02/2020
17:29

В Москве изменилась схема движения возле Котельнической набережной

В Москве изменилась схема движения возле Котельнической набережной. Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Так, участок 1-го Котельнического переулка вдоль дома 17 по Котельнической набережной стал двусторонним.

Для того, чтобы выехать на Котельническую набережную от дома 17, нужно было проехать по Гончарной улице, а затем по 5-му Котельническому переулку.

Благодаря изменению схемы движения, от дома 17 можно сразу выезжать на набережную, и сокращать путь более, чем на 1.1 км.

Негативный эффект для автомобилистов будет минимальным, так как для организации двустороннего движения ликвидируют одно парковочное место.

"AK&M" от 20.02.2020
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