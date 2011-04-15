РЖД предоставили технику для расчистки путей от снега на территории Финляндии

ООО "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания ОАО "РЖД") и Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии (АТИФ) заключили договор. Об этом говорится в сообщении РЖД.



По условиям договора железнодорожный подвижной состав из России выполняет снегоуборочные работы в Финляндии. Все работы осуществляет российский экипаж в сотрудничестве с финскими коллегами.



Совместная работа российских и финских специалистов позволит обеспечить бесперебойный поток грузовых и пассажирских перевозок и избежать перерывов в движении поездов, даже в сложных погодных условиях.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 20.02.2020