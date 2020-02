Долг россиян за газ в 2019 году сокращён на 5.3 млрд руб., Газпром

Просроченный долг российских потребителей за газ в 2019 году сокращен на 5.3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Газпрома.



Информацию об укреплении платежной дисциплины при поставках газа на внутреннем рынке и принимаемых мерах по погашению задолженности за поставленный газ, включая взаимодействие с органами власти в целях совершенствования действующего законодательства в части его оплаты, рассмотрело правление ПАО "Газпром".



Отмечено, что компания ведет системную работу по укреплению платежной дисциплины потребителей на внутреннем рынке. Деятельность в этом направлении курирует специально созданная комиссия при совете директоров.



Предпринимаемые меры позволили добиться значимого результата: впервые за многие годы снижена просроченная задолженность потребителей за поставленный газ. На 1 января 2020 года она составила 174.9 млрд руб., что на 2.9% или на 5.3 млрд руб. меньше, чем годом ранее (180.2 млрд руб.). Количество российских регионов, в которых потребители снизили просроченную задолженность, в 2019 году увеличилось с 30 до 34. Прежде всего, это Краснодарский край, Кемеровская, Курганская, Московская и Новгородская области. Кроме того, улучшена платежная дисциплина потребителей в республиках СКФО - в Чечне, Дагестане и Ингушетии.



Уровень расчётов за поставленный газ всех категорий потребителей на территории РФ в 2019 году вырос на 0.2 процентного пункта - до 98%.



С точки зрения категорий потребителей наибольшее сокращение отмечено среди теплоснабжающих организаций (ТСО). В 35 регионах долг ТСО снижен в целом на 7.3 млрд руб. Половина снижения обеспечена в шести регионах: Московской, Ярославской, Новгородской и Кемеровской областях, Краснодарском и Хабаровском краях.



Просроченная задолженность населения в 2019 году снижена более чем на 2 млрд руб. - до 75 млрд руб., уровень расчётов населения составил 90.5%. При этом более 88% долга населения приходится на республики Северного Кавказа. Газпром активизировал там системную работу по инвентаризации и актуализации абонентских баз: в 2019 году проведены 1.5 млн проверок абонентов, выявлены неучтенные 4 млн кв. м отапливаемой площади, 38 тыс. единиц газового оборудования и 84 тыс. потребителей, к оплате предъявлено 167 млн куб. м газа, что на 70% больше показателя 2018 года.



В целях повышения уровня сбора платежей населения за газ, создания комфортных условий для потребителей при расчетах, Газпром в 2019 году активизировал работу по внедрению современных интеллектуальных приборов учёта и дистанционных форм оплаты за газ через интернет-сервис "Личный кабинет абонента", количество пользователей которого в 2019 году выросло на 37% - до 3.4 млн человек, а сбор платежей - на 57% до порядка 5 млрд руб.



Газпром продолжает активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности, усиливает взаимодействие с региональными властями и правоохранительными органами. В рамках этих направлений деятельности в 2019 году компании возвращено 172.47 млрд руб. (в 2018 году - 166.4 млрд руб.).



Вместе с тем, размер просроченной задолженности остается очень высоким. Для закрепления позитивной динамики Газпром участвует в подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере поставок газа. В частности, в 2019 году началось правоприменение изменений в Жилищный и Уголовный кодексы, принятых по инициативе ПАО "Газпром", что также положительно сказалось на укреплении платежной дисциплины потребителей. Внесены изменения в Федеральный закон "О газоснабжении", закрепляющие полномочия Правительства России или уполномоченного им органа власти утверждать методику расчёта ущерба в результате хищения газа из систем газоснабжения.



Газпром продолжает работу, направленную на совершенствование законодательства. В настоящее время прорабатываются 148 инициатив, необходимых для повышения эффективности работы на внутреннем рынке газа, в том числе в части укрепления платежной дисциплины.



Правлению компании поручено продолжить работу по укреплению платежной дисциплины потребителей и сокращению просроченной задолженности.



Вопрос "Об укреплении платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке и принимаемых мерах по погашению задолженности за поставленный газ, включая взаимодействие с органами власти в целях совершенствования действующего законодательства в части оплаты за газ" будет внесен на рассмотрение совета директоров.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 20.02.2020