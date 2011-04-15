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20/02/2020
18:51

Газпром планирует расширять присутствие в Азии

Газпром планирует сохранять и укреплять лидерство в Европе и расширять присутствие в Азии. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания правления, которое приняло к сведению информацию о маркетинговой стратегии на зарубежных рынках.

На заседании было отмечено, что Газпром является крупнейшим поставщиком газа в Европу. В декабре 2019 года компания впервые начала экспортировать трубопроводный газ в Китай. Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанский и другие регионы поставляется СПГ из портфеля группы "Газпром".

Маркетинговая стратегия Газпрома направлена на сохранение и укрепление лидерских позиций компании на европейском рынке, а также на существенное увеличение присутствия в АТР и других регионах.

Среди конкурентных преимуществ Газпрома: богатейшая ресурсная база, достаточная для надежного газоснабжения внутреннего и внешних рынков на протяжении многих десятилетий; развитая газотранспортная система в России и надежная система транспортных маршрутов для экспортных поставок; собственная Электронная торговая платформа и трейдинг; история надежных партнерских взаимоотношений с зарубежными энергетическими компаниями.

Газпром внимательно следит за тенденциями и их изменениями на зарубежных энергетических рынках и учитывает это в своей работе. Кроме того, исследуется возможность реализации проектов в сфере водородной энергетики. В частности, по использованию технологий, связанных с производством водорода из природного газа без выбросов СО2.

На заседании были рассмотрены ключевые мероприятия маркетинговой стратегии.

Вопрос о маркетинговой стратегии будет внесён на рассмотрение совета директоров ПАО "Газпром".

"AK&M" от 20.02.2020
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