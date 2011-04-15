Берег Керчи защитят от оползней. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России, которая изучила проектно-сметную документацию на строительство противооползневых сооружений на береговом склоне в посёлке Аршинцево. По итогам рассмотрения выданы положительное заключения.



Защитные сооружения будут установлены на участке береговой полосы бухты Камыш-Бурунской, подверженном оползневым деформациям. Протяжённость участка, на котором пройдут работы, составляет 1600 метров. Проектные решения предусматривают строительство трёх подпорных стен, устройство армогрунтовых конструкций для укрепления склона и восстановление трёх разрушенных участков Прибрежного спуска.



Также здесь пройдёт устройство системы отведения поверхностных стоков с оползневого склона и его озеленение.



Строительство финансируется в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года". Генеральный проектировщик - АО "Проектно-изыскательский институт "Кубаньводпроект".



"AK&M" от 20.02.2020