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20/02/2020
18:27

Берег Керчи защитят от оползней

Берег Керчи защитят от оползней. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России, которая изучила проектно-сметную документацию на строительство противооползневых сооружений на береговом склоне в посёлке Аршинцево. По итогам рассмотрения выданы положительное заключения.

Защитные сооружения будут установлены на участке береговой полосы бухты Камыш-Бурунской, подверженном оползневым деформациям. Протяжённость участка, на котором пройдут работы, составляет 1600 метров. Проектные решения предусматривают строительство трёх подпорных стен, устройство армогрунтовых конструкций для укрепления склона и восстановление трёх разрушенных участков Прибрежного спуска.

Также здесь пройдёт устройство системы отведения поверхностных стоков с оползневого склона и его озеленение.

Строительство финансируется в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года". Генеральный проектировщик - АО "Проектно-изыскательский институт "Кубаньводпроект".

"AK&M" от 20.02.2020
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