В Коммунарке ввели торговый центр "Глобус"

Многофункциональный торговый комплекс "Глобус" в поселении Сосенское Новой Москвы получил разрешение на ввод. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олегп Антосенко.
Здание площадью более 27 тыс. кв. м расположено на улице Александры Монаховой, дом 61, строение 1 в посёлке Коммунарка. К нему предусмотрен въезд со стороны этой улицы.
На строительстве "Глобуса" в Коммунарке совместно со специалистами Центра экспертиз прошло пять проверок. Выполнены необходимые лабораторно-инструментальные исследования для дальнейшей безопасной эксплуатации здания.