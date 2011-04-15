В Коммунарке ввели торговый центр "Глобус"

Многофункциональный торговый комплекс "Глобус" в поселении Сосенское Новой Москвы получил разрешение на ввод. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олегп Антосенко.



Здание площадью более 27 тыс. кв. м расположено на улице Александры Монаховой, дом 61, строение 1 в посёлке Коммунарка. К нему предусмотрен въезд со стороны этой улицы.



На строительстве "Глобуса" в Коммунарке совместно со специалистами Центра экспертиз прошло пять проверок. Выполнены необходимые лабораторно-инструментальные исследования для дальнейшей безопасной эксплуатации здания.







"AK&M" от 20.02.2020