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20/02/2020
18:39

Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ за 2019 год выросла на 6.3% до 11.852 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" по РСБУ за 2019 год выросла на 6.3% до 11.852 млрд руб. с 11.148 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.

Выручка сократилась на 4.75 до 134.247 млрд руб. со 140.87 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 5.7% до 25.124 млрд руб. с 23.772 млрд руб., показатель EBITDA - на 4.8% до 28.944 млрд руб. с 27.606 млрд руб.

ПАО "ОГК-2" (ИНН 2607018122) - компания тепловой генерации. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").


"AK&M" от 20.02.2020
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