Ингосстрах открыл новый офис в Санкт-Петербурге

Ингосстрах в Санкт-Петербурге расширяет агентскую сеть и открывает новый офис продаж в Кировском районе города. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Управление офисом осуществляет генеральный агент ООО "Ритейл Страхование", с которым компания сотрудничает с 2013 года. Новый офис и прилегающая к нему территория оснащены всем необходимым для комфортного обслуживания клиентов – в частности, оборудованы детский уголок и парковка.



В офисе Ингосстраха можно приобрести полисы автострахования (ОСАГО и КАСКО), оформить договоры страхования имущества (квартиры, дома), программы защиты от несчастных случаев и болезней, а также купить полис для туристической поездки за границу или путешествия по России. Кроме того, клиенты могут оплатить взносы по действующим договорам страхования, а также подать заявление и пакет документов для получения выплаты при страховом случае.



"Сотрудничество с генеральными агентами способствует развитию розничного бизнеса. Офисы под их началом не только предоставляют услуги входящим клиентам, но и помогают развитию агентской сети. ООО "Ритейл Страхование" – один из крупнейших партнёров Ингосстраха, с которым компания успешно сотрудничает уже несколько лет. Совместный сбор страховой премии в 2019 году составил 115 млн руб., в том числе 58 млн руб. пришлось на КАСКО, 23 млн руб. на ОСАГО, 20 млн руб. по ипотечному и 13 млн руб. – по имущественному страхованию", – комментирует директор филиала Ингосстраха в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 20.02.2020