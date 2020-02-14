ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 21 февраля, в размере 68.7705 руб. против 68.7823 руб. на 20 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



20.02.20 - 68.7823 руб.

19.02.20 - 69.0882 руб.

18.02.20 - 68.6201 руб.

15.02.20 - 68.7710 руб.

14.02.20 - 69.1795 руб.









































































































































































































































































































































"AK&M" от 20.02.2020