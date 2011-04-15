Повтор! Цены на бензин за неделю, с 10 по 16 февраля, не изменились - 44.88 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 10 по 16 февраля 2020 года, не изменились - 44.88 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин АИ-92 стоил 42.46 руб. за литр, АИ-95 - 45.9 руб., АИ-98 - 51.97 руб. Дизельное топливо - 48.15 руб. за литр.



За период с момента предыдущей регистрации в 17 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Липецке и Ставрополе - на 0.4%.



Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 6 центрах субъектов РФ (кроме автономного округа, входящего в состав области), наибольшее в Улан-Удэ - на 0.5%.



В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге - снизились на 0.1%.



На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 49.6 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.6 до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.8 до 54.86 руб. за литр.



"AK&M" от 20.02.2020