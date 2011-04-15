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21/02/2020
11:29

Сбербанк и ВЭБ.РФ договорились о ключевых условиях финансирования разработки Корбалихинского месторождения

Сбербанк, ВЭБ.РФ и Группа УГМК подписали базовые индикативные условия финансирования для реализации проекта освоения Корбалихинского полиметаллического месторождения в Алтайском крае и реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики с целью увеличения производительности до 1.5 млн т руды в год в соответствии с принципами механизма "Фабрика проектного финансирования". Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Общая стоимость проекта составит около 38 млрд руб., из которых порядка 24 млрд руб. предполагается профинансировать за счет кредитных средств участников синдиката. Кредитные средства финансовых институтов могут быть направлены на финансирование затрат в рамках бюджета проекта, в том числе на приобретение имущества и оборудования, оплату строительно-монтажных работ.

Уральская горно-металлургическая компания - российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.





"AK&M" от 21.02.2020
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