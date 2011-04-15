Исполнение бюджета вновь отметилось антирекордами, заявляет Счетная палата

Исполнение бюджета вновь отметилось антирекордами: в 2019 году зафиксирован самый низкий уровень расходов за 11 лет. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.



Коллегия Счетной палаты утвердила оперативный доклад об исполнении федерального бюджета за январь-декабрь 2019 года. Как и в 2018 году, показатели бюджета 2019 году поставили ряд антирекордов.



"Процент исполнения оказался одним из самых маленьких за все годы, как и по общему исполнению бюджета - 94.2%, так и по ФАИП - 76%. Но самое серьезное, на мой взгляд, - это недоисполнение расходов в размере 1 трлн 122 млрд. Еще один антирекорд связан с неравномерным использованием средств в течение года: треть бюджета использована в четвертом квартале. Причем на декабрь пришлось 18%. В целом мы должны констатировать низкую дисциплину исполнения федерального бюджета. Надеюсь, что новое Правительство более активно возьмется за исполнение имеющихся обязательств и такого неисполнения не допустит", - заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, представляя оперативный доклад.



В 2019 году темп прироста экономики замедлился до 1.3% (в 2018 году - 2.5%). Несмотря на более высокий прирост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году по сравнению с 2018 годом (0.8% против 0.1%), потребительский спрос был слабым. Прирост оборота розничной торговли составил 1.6%, а объем платных услуг населению снизился на 0.9%. Инфляция в 2019 году замедлилась до 3%.



Федеральный бюджет исполнен с профицитом в размере 1.96 трлн руб. (1.8% ВВП).



Доходы поступили в сумме 20.2 трлн руб. Это на 200.9 млрд руб. (на 1%) выше прогнозируемого объема, утвержденного в начале декабря 2019 года Превышение сложилось за счет роста ненефтегазовых доходов на 119.7 млрд руб. и нефтегазовых доходов на 81.2 млрд руб.



Более пяти лет наблюдается тенденция снижения ненефтегазового дефицита: в 2019 году он сократился на 0.6 процентного пункта по сравнению с 2018 годом и составил 5.96 трлн руб. (5.5% ВВП). Доля нефтегазовых доходов снизилась на 7.1 процентного пункта и составила 39.3%.



Расходы исполнены на самом низком уровне за последние 11 лет - 94.2%. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1.1 трлн руб. Это в 1.4 раза больше, чем было в 2018 году. При этом в 1.5 раза выросли остатки, подлежащие использованию в очередном финансовом году на те же цели. Почти половина этого прироста - неисполненные бюджетные ассигнования на реализацию нацроектов и комплексного плана.



На низком уровне - менее 90% - исполнены расходы по 18 главным распорядителям (открытая часть). Это самый низкий показатель за последние три года. При этом ниже 80% исполнены расходы по 7 главным распорядителям: Минприроды - 59.8%; ФАДН - 76%; Минкомсвязь - 77.1%; Росавиация - 77.2%; Росархив - 77.4%; Росморречфлот - 78.5%; ФАС - 78.6%.



На низком уровне - менее 90% - исполнены расходы по 12 госпрограммам: развитие судостроения, развитие фармацевтики, космическая деятельность, развитие Республики Крым, окружающая среда, национальная политика, управление финансами, развитие Арктики, образование, культура, использование природных ресурсов, доступное жилье.



Исполнение расходов на реализацию нацпроектов и Комплексного плана составило 91.4%. На уровне менее 90% исполнены расходы по 4 нацпроектам ("Экология", "Цифровая экономика Российской Федерации", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексному плану.



Кассовое исполнение расходов на реализацию ФАИП за 2019 год составило 643.3 млрд руб. Это на 38.7 млрд руб. больше, чем в 2018 году. Однако уровень исполнения оказался самым низким за 16 лет - 76%. На 1 января 2020 года, по данным Росстата, введено всего 47% объектов, подлежавших вводу в 2019 году.



Усилилась неравномерность исполнения бюджета: 32.4% расходов сводной росписи пришлось на IV квартал 2019 года. Это самый высокий показатель за последние 3 года. Причем 18% расходов сводной росписи произведено в декабре.



Объем заблокированных ЛБО на 1 января 2020 года составил 389.9 млрд руб. - на 39.8% больше аналогичного показателя 2018 году. Объем зарезервированных бюджетных ассигнований на конец 2019 года составил 234.3 млрд руб. (открытая часть). Это в 1.5 раза больше, чем было в 2018 году.





"AK&M" от 21.02.2020