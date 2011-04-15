На рынки прокралась фиксация прибыли, полагают аналитики

Торги на российском рынке завершились разнонаправленно в четверг. После подъема в течение большей части сессии, индексы попали под фиксацию прибыли на ухудшении внешнего фона. В итоге индекс МосБиржи закрылся ростом на 0.34%. РТС ушел на отрицательную территорию и подешевел на 0.41% до 1535.81. Долларовый индекс отреагировал на новую волну роста доллара, который в моменте коснулся максимумов начала декабря прошлого года в районе 64.25 руб. и закрылся над уровнем 64 руб. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Также определенную роль сыграл откат котировок нефти. Brent отскочила от уровня $60 за баррель и вышла в небольшой минус на дневном графике. По данным Минэнерго, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе подросли в пределах 0.5 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов сократились.



Результат оказался лучше прогнозов и оценки API, но цены показали в ответ лишь кратковременный рост, после чего вошли в режим фиксации прибыли на волне внезапных распродаж на Уолл-стрит, которые и повлекли общее ухудшение настроений и ударили по всем рисовым активам. Одна из причин обвала – сообщения местных СМИ Китая о том, что из-за коронавируса продажи iPhone в КНР могут сократиться вдвое.



Под занавес сессии американские площадки отыграли большую часть потерь, но настроения инвесторов по-прежнему выглядят не лучшим образом. Азиатские рынки в основном просели, американские фьючерсы торгуются в минусе. Защитные золото, иена и франк, в свою очередь, укрепляются. Стало известно, что число зафиксированных случаев вируса в провинции Хубэй было пересмотрено на повышение до 62.662 тыс. с 62.442 тыс., продажи автомобилей в КНР сократились на 9.255 тыс. в первой половине февраля. Все это не способствует проявлению интереса к риску и предполагает, что отечественный рынок откроется на отрицательной территории. Причем фиксация может ускориться в связи с фактором приближающихся длинных выходных.











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С уважением,

Брыкова Александра

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"AK&M" от 21.02.2020