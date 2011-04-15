Фьючерсы на Brent почти достигли $60

Нефтяные котировки на торговой сессии четверга в моменте почти коснулись отметки $60 за баррель Brent, но выше не пошли. Сохраняется возможность краткосрочного импульса в район $61, однако в целом горизонтальная консолидация вблизи текущих уровней выглядит более вероятной в условиях сложившегося сентимента. При этом перед выходными возможна локальная коррекция. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку БКС Брокер Игоря Галактионова.



Ситуация с эпидемией в Китае остается стабильной. Аналитики наблюдают за динамикой болезни после ослабления сдерживающих мер и выхода на работу сотрудников предприятий. Средние темпы распространения болезни за последнюю неделю составляют 2.6% демонстрируя тенденцию к замедлению. Фьючерсы на Brent вернулись к обычному состоянию бэквордации, когда ближний фьючерс торгуется с премией по отношению к более дальним контрактам. Такая ценовая структура говорит о снижении напряженности и восстановлении спроса.



На восстановление спроса также указывает официальная статистика по запасам нефти в США, опубликованная в среду Управлением энергетической информации (EIA). Согласно отчету, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли меньше прогнозов на 414 тыс. баррелей, в то время как аналитики ожидали роста на 2.5 млн баррелей. Данные API, опубликованные днем ранее, указывали на еще более существенный рост на 4.16 млн баррелей. Всего запасы в США составили 442.89 млн баррелей.



Товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 1.97 млн баррелей (прогноз +0.44 млн). Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 0.64 млн баррелей (прогноз -1.46 млн). Загрузка НПЗ выросла с 88% до 89.4%.



Добыча нефти за прошлую неделю осталась на уровне 13 млн б/с. Экспорт сырой нефти вырос за неделю на 594 тыс. б/с до 3.56 млн б/с. Объем импорта сократился на 427 тыс. б/с — до 6.55 млн.



Статистика по нефти оказалась позитивной для цен и позволила котировкам обновить локальные максимумы. Снижение запасов бензина и менее ярко выраженный рост запасов нефти сигнализирует о восстановлении спроса после сезонного спада в январе — начале февраля.



С утра фьючерсы на Brent теряют 0.59% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.







"AK&M" от 21.02.2020