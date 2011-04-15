Российская валюта на открытии торговой сессии снизилась против доллара США. К 11:00 МСК пара USDRUB выросла на 0.32% и торгуется на уровне 64.41. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Как и ожидалось, ослабление рубля ниже 64 было вопросом ближайшего времени. Ключевым фактором слабости российской валюты стало снижения нефти.



Накануне нефть марки Brent подешевела на 0.9%, завершив торги на уровне $58.52 за баррель. На стороне продавцов нефтянки снова оказались данные по изменению запасов нефти в США. Опубликованный в четверг отчет от Администрации энергетической информации сообщил о том, что запасы нефти в США на неделе 8-14 февраля выросли четвертую неделю подряд, рост составил 415 тыс. баррелей.



Давление на нефть также оказывают опасения за перспективы мирового экономического роста на фоне продолжающегося распространения китайской коронавирусной инфекции. Участники рынка полагают, что Brent снова нацелен на снижение в район $55, в результате которого рублю придется отступить ниже 65.



В пользу такого сценария говорит и рост доллара. Учитывая, что индекс USD вот-вот преодолеет психологическое сопротивление 100, рисковые активы могут оказаться под еще большим прессом, подчеркивает аналитик.







"AK&M" от 21.02.2020