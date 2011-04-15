Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/02/2020
11:55

Российская валюта на открытии торговой сессии снизилась против доллара США

Российская валюта на открытии торговой сессии снизилась против доллара США. К 11:00 МСК пара USDRUB выросла на 0.32% и торгуется на уровне 64.41. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

Как и ожидалось, ослабление рубля ниже 64 было вопросом ближайшего времени. Ключевым фактором слабости российской валюты стало снижения нефти.

Накануне нефть марки Brent подешевела на 0.9%, завершив торги на уровне $58.52 за баррель. На стороне продавцов нефтянки снова оказались данные по изменению запасов нефти в США. Опубликованный в четверг отчет от Администрации энергетической информации сообщил о том, что запасы нефти в США на неделе 8-14 февраля выросли четвертую неделю подряд, рост составил 415 тыс. баррелей.

Давление на нефть также оказывают опасения за перспективы мирового экономического роста на фоне продолжающегося распространения китайской коронавирусной инфекции. Участники рынка полагают, что Brent снова нацелен на снижение в район $55, в результате которого рублю придется отступить ниже 65.

В пользу такого сценария говорит и рост доллара. Учитывая, что индекс USD вот-вот преодолеет психологическое сопротивление 100, рисковые активы могут оказаться под еще большим прессом, подчеркивает аналитик.



"AK&M" от 21.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100