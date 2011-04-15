Реализация "Северного потока-2" продолжится с учётом корректировок, одобренных Главгосэкспертизой. Об этом говорится в сообщении ведомства.



"Северный поток-2", новый экспортный газопровод из России в Европу мощностью 55 млрд куб. м газа в год, пройдёт через Балтийское море на побережье Германии параллельно действующей трассе газопровода "Северный поток". Общая протяжённость строящегося "Северного потока-2" составляет более 1.2 тыс. км, диаметр трубы - 1.2 тыс. мм. Российская часть трассы, проект которой получил положительное заключение Главгосэкспертизы России в 2018 году, включает подводный участок протяжённостью около 114 км в пределах акватории Финского залива Балтийского моря и береговой отрезок протяженностью 3.84 км. В 2020 году работы по строительству Северного потока-2 планируют продолжить с учётом внесения корректировок в проектную документацию, одобренную после повторного рассмотрения Главгосэкспертизой России.



В скорректированном проекте "Северного потока-2" выделены два этапа строительства. Первый этап предусматривает строительство площадки диагностических и очистных устройств, одной нитки газопровода и пусконаладочные работы. На следующем этапе - укладка второй нитки газопровода и пусконаладочные работы. Кроме того, в ходе корректировок проекта уточнены габариты и положение проектируемых зданий и сооружений, необходимых для обеспечения работы газопровода. Также изменены некоторые конструктивные, объемно-планировочные и архитектурные решения, в том числе - в части строительства подъездных автодорог и схемы организации дорожного движения в коридоре газопровода, устройства сетей связи, сигнализации и иных объектов и коммуникаций.





"AK&M" от 21.02.2020