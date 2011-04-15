Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/02/2020
12:46

Реализация "Северного потока-2" продолжится с учётом корректировок

Реализация "Северного потока-2" продолжится с учётом корректировок, одобренных Главгосэкспертизой. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Северный поток-2", новый экспортный газопровод из России в Европу мощностью 55 млрд куб. м газа в год, пройдёт через Балтийское море на побережье Германии параллельно действующей трассе газопровода "Северный поток". Общая протяжённость строящегося "Северного потока-2" составляет более 1.2 тыс. км, диаметр трубы - 1.2 тыс. мм. Российская часть трассы, проект которой получил положительное заключение Главгосэкспертизы России в 2018 году, включает подводный участок протяжённостью около 114 км в пределах акватории Финского залива Балтийского моря и береговой отрезок протяженностью 3.84 км. В 2020 году работы по строительству Северного потока-2 планируют продолжить с учётом внесения корректировок в проектную документацию, одобренную после повторного рассмотрения Главгосэкспертизой России.

В скорректированном проекте "Северного потока-2" выделены два этапа строительства. Первый этап предусматривает строительство площадки диагностических и очистных устройств, одной нитки газопровода и пусконаладочные работы. На следующем этапе - укладка второй нитки газопровода и пусконаладочные работы. Кроме того, в ходе корректировок проекта уточнены габариты и положение проектируемых зданий и сооружений, необходимых для обеспечения работы газопровода. Также изменены некоторые конструктивные, объемно-планировочные и архитектурные решения, в том числе - в части строительства подъездных автодорог и схемы организации дорожного движения в коридоре газопровода, устройства сетей связи, сигнализации и иных объектов и коммуникаций.


"AK&M" от 21.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100