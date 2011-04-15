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21/02/2020
13:05

ЦБ утвердил план финансового оздоровления Газэнергобанка

Банк России рассмотрел и утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Калужского газового и энергетического акционерного банка "Газэнергобанк", включая план финансового оздоровления банка. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Приоритетным направлением деятельности банка станет кредитование физических лиц, развиваемое совместно с инвестором банка — ПАО "СКБ-банк".

План финансового оздоровления предусматривает присоединение Газэнергобанка к СКБ-банку к концу 2028 года. Объединённый банк будет соблюдать установленные Банком России обязательные требования с учётом надбавок к нормативам достаточности капитала, предъявляемым к финансовой устойчивости кредитных организаций.

Газэнергобанк был "дочкой" Пробизнесбанка, у которого ЦБ отозвал лицензию в 2015 году. Санатором Газэнергобанка СКБ-Банк утверждён также в 2015 году.

"AK&M" от 21.02.2020
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