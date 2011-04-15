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21/02/2020
12:52

На юго-востоке Москвы изменится схема движения

На юго-востоке Москвы изменится схема движения. Об этом говорится в сообщении ЦОДД.

Так, 9 марта 2020 года участок Марьинского бульвара от Лугового проезда до дома 18 к.1 станет односторонним.

Ширина этого участка составляет всего 3.3-5.2 м, что делает встречный разъезд невозможным. Благодаря изменению схемы движения проезд нему станет более безопасным и комфортным. Перепробеги после ввода одностороннего движения будут минимальными - порядка 300 м, а проезжать участок от Лугового проезда до дома 18 к.1 по Марьинскому бульвару станет быстрее.



"AK&M" от 21.02.2020
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