На юго-востоке Москвы изменится схема движения. Об этом говорится в сообщении ЦОДД.



Так, 9 марта 2020 года участок Марьинского бульвара от Лугового проезда до дома 18 к.1 станет односторонним.



Ширина этого участка составляет всего 3.3-5.2 м, что делает встречный разъезд невозможным. Благодаря изменению схемы движения проезд нему станет более безопасным и комфортным. Перепробеги после ввода одностороннего движения будут минимальными - порядка 300 м, а проезжать участок от Лугового проезда до дома 18 к.1 по Марьинскому бульвару станет быстрее.







"AK&M" от 21.02.2020