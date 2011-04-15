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21/02/2020
13:27

Каждый пятый работающий живёт в условиях нищеты, МОТ

Не могут выбраться из нищеты из поколения в поколение 40% населения Земли, тогда как 1% купается в роскоши и продолжает обогащаться, говорится в сообщении Международной организации труда.

В числе бедняков - работники, которые получают за свой зачастую тяжёлый труд мизерную заработную плату.

Примерно 630 млн трудящихся, а это каждый пятый работающий, живут в условиях нищеты - менее чем на $3.2 в день.

На рынке труда процветает гендерное неравенство, растёт безработица среди молодёжи. Сегодня в мире насчитывается 267 млн безработных молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.

Многие эксперты ООН полагают, что социальную несправедливость породила глобализация.


"AK&M" от 21.02.2020
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