Каждый пятый работающий живёт в условиях нищеты, МОТ

Не могут выбраться из нищеты из поколения в поколение 40% населения Земли, тогда как 1% купается в роскоши и продолжает обогащаться, говорится в сообщении Международной организации труда.



В числе бедняков - работники, которые получают за свой зачастую тяжёлый труд мизерную заработную плату.



Примерно 630 млн трудящихся, а это каждый пятый работающий, живут в условиях нищеты - менее чем на $3.2 в день.



На рынке труда процветает гендерное неравенство, растёт безработица среди молодёжи. Сегодня в мире насчитывается 267 млн безработных молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.



Многие эксперты ООН полагают, что социальную несправедливость породила глобализация.





"AK&M" от 21.02.2020