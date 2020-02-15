ЦБ РФ установил официальный курс евро на 22 февраля в размере 69.4191 руб. против 68.7705 руб. на 21 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



21.02.20 - 68.7705 руб.

20.02.20 - 68.7823 руб.

19.02.20 - 69.0882 руб.

18.02.20 - 68.6201 руб.

15.02.20 - 68.7710 руб.











































































































































































































































































































































"AK&M" от 21.02.2020