Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 февраля

Банк России установил на 22 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 42.3871

1 Азербайджанский манат 37.9020

100 Армянских драмов 13.4521

1 Белорусский рубль 29.0849

1 Болгарский лев 35.5057

1 Бразильский реал 14.6341

100 Венгерских форинтов 20.5611

1000 Вон Республики Корея 53.0211

10 Гонконгских долларов 82.5438

10 Датских крон 93.0143

1 Доллар США 64.3008

1 Евро 69.4191

100 Индийских рупий 89.5367

100 Казахстанских тенге 17.0777

1 Канадский доллар 48.4887

100 Киргизских сомов 92.0197

10 Китайских юаней 91.3571

10 Молдавских леев 36.1240

1 Новый туркменский манат 18.3979

10 Норвежских крон 68.7533

1 Польский злотый 16.2187

1 Румынский лей 14.4662

1 СДР (специальные права

заимствования) 87.5533

1 Сингапурский доллар 45.8833

10 Таджикских сомони 66.3394

1 Турецкая лира 10.5196

10000 Узбекских сумов 67.4830

10 Украинских гривен 26.3093

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.9866

10 Чешских крон 27.7135

10 Шведских крон 65.4774

1 Швейцарский франк 65.4594

10 Южноафриканских рэндов 42.3667

100 Японских иен 57.5991

"AK&M" от 21.02.2020