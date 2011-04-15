Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 февраля

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Банк России установил на 22 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.3871
1 Азербайджанский манат 37.9020
100 Армянских драмов 13.4521
1 Белорусский рубль 29.0849
1 Болгарский лев 35.5057
1 Бразильский реал 14.6341
100 Венгерских форинтов 20.5611
1000 Вон Республики Корея 53.0211
10 Гонконгских долларов 82.5438
10 Датских крон 93.0143
1 Доллар США 64.3008
1 Евро 69.4191
100 Индийских рупий 89.5367
100 Казахстанских тенге 17.0777
1 Канадский доллар 48.4887
100 Киргизских сомов 92.0197
10 Китайских юаней 91.3571
10 Молдавских леев 36.1240
1 Новый туркменский манат 18.3979
10 Норвежских крон 68.7533
1 Польский злотый 16.2187
1 Румынский лей 14.4662
1 СДР (специальные права
заимствования) 87.5533
1 Сингапурский доллар 45.8833
10 Таджикских сомони 66.3394
1 Турецкая лира 10.5196
10000 Узбекских сумов 67.4830
10 Украинских гривен 26.3093
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.9866
10 Чешских крон 27.7135
10 Шведских крон 65.4774
1 Швейцарский франк 65.4594
10 Южноафриканских рэндов 42.3667
100 Японских иен 57.5991
"AK&M" от 21.02.2020