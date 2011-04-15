ФАС предложила кардинально улучшить закон о контрактной системе. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на замруководителя ФАС Михаила Евраева.



Предложения ФАС направлены на упрощение системы закупок, предупреждение сговора на торгах, развитие добросовестной конкуренции и повышение качества исполнения контракта.



Законопроект с предложениями по совершенствованию законодательства о контрактной системе направлен на рассмотрение в Минфин, Федеральное казначейство, рабочую группу при Госдуме.



Так, в целях борьбы с "ловушками" заказчиков для формального отклонения участников, ФАС предлагает распространить "согласие", введённое в сфере строительства, и на остальные закупки работ и услуг, а также с определёнными особенностями и на закупку товаров, что позволит уйти от многостраничных заявок и искусственных причин для отклонения участников.



В целях предупреждения сговора на торгах проведение аукционов должно начинаться через 2 часа после окончания срока подачи заявок для всех видов товаров, работ, услуг.



Также в ФАС полагают, что у предпринимателей должна быть возможность защитить свои права при исполнении контракта.



"Мы видим, что процедура одностороннего расторжения контрактов требует совершенствования. Так, по итогам 2019 года нами было рассмотрено 27.6 тыс. обращений о включении информации о поставщиках в РНП в рамках 44-ФЗ, при этом в 47% случаях такие контракты расторгались без оснований и такие компании не включались в РНП", - уточнил М.Евраев.



Нормализовать ситуацию позволит внедрение закрытого перечня случаев одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта и права исполнителя обжаловать такое решение заказчика.



Для развития добросовестной конкуренции ФАС предлагает ввести рейтинг деловой репутации предпринимателей, который должен формироваться автоматически на основе данных о качестве, количестве и стоимости исполненных контрактов.



"Это ключевое предложение по развитию добросовестной конкуренции. Компании, за плечами которых есть большое количество качественно исполненных контрактов, должны иметь экономические преференции. Внедрив рейтинг, и используя его, в том числе, при определении победителей на торгах, мы перейдём к системе закупок 2.0", - отметил М.Евраев.



Также ведомство предлагает значительно расширить функционал ЕИС с тем, чтобы в будущем все информационное прохождение жалоб и все исполнение контрактов, включая претензионную переписку, велись в ЕИС.



Кроме того, ФАС считает целесообразным введение единой формы для банковской гарантии, что исключит большое количество ошибок.



В целях повышения качества исполнения контрактов по 44-ФЗ ФАС предлагает ввести универсальную предквалификацию на торгах, предусматривающую автоматическую проверку наличия необходимого опыта у участника закупки. Также это предложение направлено на противодействие профессиональным жалобщикам, поскольку подать жалобу на закупку сможет только то лицо, которое имеет соответствующий опыт выполнения работ.



Как уточнил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов, по итогам 2019 года антимонопольная служба рассмотрела свыше 66.1 тыс. жалоб на закупки в рамках 44-ФЗ, из них 44% признаны обоснованными.



"AK&M" от 21.02.2020