В РФ отзывают 191 автомобиль BMW M5 (серия F90) и M8 (серия F92). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля по декабрь 2019 года.



Причиной отзыва транспортных средств является механическое сдавливание проводов в жгуте проводов коробки передач внутри соединения металлического зажима в сочетании с высокой температурой окружающей среды. Это при определённых обстоятельствах может вызвать расплавление изоляции жгута проводов коробки передач. Расплавленная изоляция жгута проводов может привести к короткому замыканию между проводами со срабатыванием предохранителя. Автомобиль перейдет в аварийный режим коробки передач и переключится в нейтральное положение (N). При перезапуске автомобиля в стоячем положении автоматическая коробка передач переключится на блокировку трансмиссии на стоянке (P).



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет выполнено корректное закрепление или переустановка жгута проводов коробки передач.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 21.02.2020