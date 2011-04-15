Комитет Госдумы по аграрным вопросам высказался против инициативы ФАС о распределении прав на вылов на аукционах. Попытки пересмотра базовых принципов регулирования отрасли приведут к её дестабилизации и стагнации, говорится в сообщении нижней палаты парламента со ссылкой на главу комитета Владимира Кашина.



В мае 2019 года Федеральным законом N 86-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и введён новый вид квот - крабовые квоты, распределяемые на аукционе. Принятие закона проходило в условиях жесткой дискуссии о целесообразности такого эксперимента по фактической отмене "исторического принципа" в отношении краба. Высказывались опасения, что принятие закона послужит предпосылкой к принятию в последующем аналогичного решения в отношении других видов водных биоресурсов, подчеркивается в сообщении.



Госдума приняла постановление, которым Правительству РФ предлагалось принять решение о сохранении действующего механизма предоставления права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. На площадке нижней палаты парламента сформирована межфракционная рабочая группа, одной из основных задач которой является обеспечение контроля за выполнением указанного постановления.



4 февраля 2020 года состоялось очередное заседание рабочей группы, на котором была отмечена неизменная позиция всех участников о необходимости сохранения "исторического принципа" распределения водных биологических ресурсов, установленного Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".



"Мы убеждены, что единая позиция рыбохозяйственной отрасли и законодателей о сохранении "исторического принципа" распределения водных биоресурсов должна в обязательном порядке учитываться при рассмотрении базовых подходов регулирования в рыбохозяйственной сфере в любом формате на всех уровнях государственной власти. Каждое ведомство должно подходить к этому вопросу с точки зрения обеспечения стабильности и уверенности в завтрашнем дне для десятков тысяч добросовестных отечественных рыбаков", - заявил В.Кашин.





"AK&M" от 21.02.2020