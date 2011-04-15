Число превышений индекса платы граждан за ЖКХ с 2018 года сократилось более чем в 10 раз, говорится в сообщении ФАС.



В 2020 году превышение установленного в субъекте РФ индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги возможно только в 55 муниципальных образованиях.



"При этом все случаи имеют точечный характер и такие обоснованные причины, как концессионные соглашения, инвестиционные программы или программы комплексного развития", - сообщил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.



Так, индексы изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ устанавливаются Правительством РФ. ФАС в свою очередь осуществляет мониторинг соблюдения установленных индексов.



"Ещё в 2019 году превышение величины предельно допустимого отклонения зафиксировано в 646 муниципальных образованиях, в 2015 году - в 1126. Изменения стали возможны благодаря введению механизма обязательного согласования таких превышений с ФАС России при установлении индексов на 2020 и последующие годы", - пояснил В.Королев.





"AK&M" от 21.02.2020