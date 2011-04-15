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21/02/2020
16:01

Число превышений индекса платы граждан за ЖКХ с 2018 года сократилось более чем в 10 раз

Число превышений индекса платы граждан за ЖКХ с 2018 года сократилось более чем в 10 раз, говорится в сообщении ФАС.

В 2020 году превышение установленного в субъекте РФ индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги возможно только в 55 муниципальных образованиях.

"При этом все случаи имеют точечный характер и такие обоснованные причины, как концессионные соглашения, инвестиционные программы или программы комплексного развития", - сообщил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.

Так, индексы изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ устанавливаются Правительством РФ. ФАС в свою очередь осуществляет мониторинг соблюдения установленных индексов.

"Ещё в 2019 году превышение величины предельно допустимого отклонения зафиксировано в 646 муниципальных образованиях, в 2015 году - в 1126. Изменения стали возможны благодаря введению механизма обязательного согласования таких превышений с ФАС России при установлении индексов на 2020 и последующие годы", - пояснил В.Королев.


"AK&M" от 21.02.2020
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