ЦБ установил учётную цену золота на 22 февраля - 3377.38 руб./г против 3300.14 руб./г на 21 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 22 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3377.38 руб./грамм
Серебро: - 38.01 руб./грамм
Платина: - 2032.17 руб./грамм
Палладий: - 5610.70 руб./грамм
----------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
15.02 18.02 19.02 20.02 21.02
Золото 3215.88 3216.56 3256.20 3295.60 3300.14
Серебро 35.99 36.04 36.49 36.62 37.59
Платина 1982.96 1970.28 2009.24 2084.45 2041.13
Палладий 4979.83 5029.51 5211.72 5704.59 5543.43