Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий предоставление налоговых деклараций для МСП

Налогоплательщики на "упрощёнке" смогут перейти на УСН-онлайн – систему, при которой налоговый орган будет исчислять налог самостоятельно на основе данных, полученных от онлайн-касс. То есть предпринимателям на УСН (доходы) не придется сдавать налоговые декларации и вести книгу учёта доходов. Как говорится в сообщении ФНС, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.



Чтобы перейти на бездекларационный режим, достаточно будет подать заявку через "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России с указанием желаемой даты перехода. Уведомления о сумме начисленного налога будут также направляться организации или предпринимателю через сервис.



"AK&M" от 21.02.2020