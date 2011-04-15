Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 февраля 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 25 февраля 2020 года.



УБИЙСТВАМ ПРИПИСАЛИ КОРЫСТНЫЙ МОТИВ

БЫВШИМ СОТРУДНИКАМ "АЛЬФЫ" ИНКРИМИНИРУЮТ РАСПРАВЫ НАД БИЗНЕСМЕНАМИ



"Ъ" стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого недавно были арестованы бывшие сотрудники спецподразделения ФСБ "Альфа" Борис Чукаев и Александр Чуканов, а также специалист по стратегическому планированию компании "Авуар Дельта" Андрей Воскресенский. Следственный комитет России (СКР) обвиняет их в похищениях и убийствах бизнесменов, причем во всех случаях жертвы исчезали бесследно. Преступления, по версии СКР, совершались по корыстным мотивам: так, владельца люберецкого рынка Илью Дворкина застрелили вместе с водителем, чтобы не возвращать коммерсанту около $5 млн. Защита утверждает, что у следствия нет доказательств не только вины фигурантов, но и даже того, что пропавшие бизнесмены действительно были убиты.





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"AK&M" от 25.02.2020