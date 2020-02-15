ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 22 февраля, в размере 64.3008 руб. против 63.7413 руб. на 21 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



21.02.20 - 63.7413 руб.

20.02.20 - 63.6873 руб.

19.02.20 - 63.7698 руб.

18.02.20 - 63.3085 руб.

15.02.20 - 63.4536 руб.















































































































































































"AK&M" от 25.02.2020