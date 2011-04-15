Повтор! АЛРОСА добыла первый крупный цветной алмаз на Верхне-Мунском месторождении

АЛРОСА добыла на Верхне-Мунском месторождении первый с начала его отработки крупный ярко окрашенный кристалл алмаза. Об этом говорится в сообщении компании.



Ярко-жёлтый алмаз ювелирного качества массой 17.44 карата был извлечён в середине февраля из руды кимберлитовой трубки "Заполярная" Верхне-Мунского месторождения Удачнинского горно-обогатительного комбината. Прозрачный кристалл размерами 18х20х9 мм имеет переходную форму.



Цветные алмазы, из которых создают бриллианты явно выраженных, так называемых фантазийных, цветов - в природе встречаются крайне редко уже сейчас. По мере истощения известных месторождений таких алмазов становится всё меньше. Поэтому бриллианты редких насыщенных цветов зачастую ценятся в десятки раз выше, чем бесцветные самой чистой воды. По оценкам Геммологического института Америки (GIA), из 10 тыс. бриллиантов цветным будет только один.



Группа "АЛРОСА" добывает цветные алмазы в основном на месторождениях в Архангельской области ("Севералмаз") и на севере Якутии ("Алмазы Анабара"). В общем объёме добычи ювелирных алмазов АЛРОСА окрашенные камни составляют менее 0.1%. Бриллианты из этого сырья производит подразделение "Бриллианты АЛРОСА". Среди них такие уникальные экземпляры, как ярко-желтый бриллиант Жар-Птица (20.69 карата) и розовый Призрак розы (14.83 карата).



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 38% до 51 млрд руб. с 82.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 173.6 млрд руб. с 238.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 40% до 77.5 млрд руб. со 129.1 млрд руб.



Чистая прибыль АЛРОСА за III квартал 2019 года по МСФО выросла на 0.5% до 13.5 млрд руб. с 13.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 20% до 45.7 млрд руб. с 57.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 16% до 21.1 млрд руб. с 25.1 млрд руб.



Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ за 2019 год сократилась на 9.02% до 26.664 млрд руб. с 29.307 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась в 1.4 раза до 160.258 млрд руб. с 219.801 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 14% до 31.238 млрд руб. с 36.218 млрд руб.



"AK&M" от 25.02.2020