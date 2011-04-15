МКБ меняет автоматизированную банковскую систему

Московский кредитный банк (МКБ) в период с 22:00 MSK 6 марта по 09:00 MSK 10 марта 2020 года осуществляет смену автоматизированной банковской системы (АБС). Об этом говорится в сообщении банка.



Новая система позволит модернизировать ИТ-процессы в банке, ускорить развитие услуг и сервисов и эффективнее осуществлять значительно больший объём клиентских операций.



Возможные неудобства могут быть выражены во временной недоступности некоторых сервисов в период перехода на новую АБС.



С 22:00 MSK 6 марта по 10:00 MSK 10 марта 2020 года все отделения МКБ будут закрыты. Первый рабочий день - 10 марта.



Ряд ограничений коснётся систем дистанционного банковского обслуживания МКБ Онлайн (интернет-банк и мобильный банк). Доступны будут следующие сервисы: переводы по номеру телефона клиентам МКБ, переводы с карты на карту, переводы в рамках Системы быстрых платежей, блокировка/разблокировка карты, изменение PIN - кода, настройка СМС или пуш-уведомлений.



Временные ограничения с 7 по 9 марта могут коснутся следующих сервисов: внутрибанковский перевод, дистанционное открытие и закрытие вкладов и счетов, как в офисах, так и МКБ Онлайн, изменение основного счета мультивалютной карты, межбанковский перевод, оплата услуг, оформление и погашение кредитов, подключение пакетов услуг, смена тарифного плана, смена категорий МКБ Бонус, пополнение счетов через банкомат, настройка автоплатежей.



Операции по картам доступны в части: оплаты покупок, в том числе в онлайн магазинах, оплаты услуг, снятия наличных в банкоматах.



В банкоматах и терминалах МКБ в даты обновления систем будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах, оплата сотовой связи, оплата услуг, переводы с карты на карту, проверка баланса.



Временно недоступны с 7 по 9 марта будут следующие сервисы: внутрибанковский перевод по счетам, открытие и закрытие вкладов и счетов, как в офисах, так и дистанционно в МКБ Онлайн, изменение основного счёта мультивалютной карты, межбанковский перевод, оплата услуг, оформление и погашение кредитов, подключение пакетов услуг, смена тарифного плана, смена категорий МКБ Бонус, пополнение счетов через банкомат, настройка автоплатежей.



Система дистанционного банковского обслуживания "Ваш банк онлайн" будет доступна с некоторыми ограничениями. Вы сможете сформировать и сохранить платежные документы по рублевым, валютным и конверсионным операциям, а также письма и заявки по продуктам. Возможность подписать и отправить документы в банк будет доступна 10 марта. Временно не будут доступны для просмотра выписки по счетам, отчеты, просмотр информации по корпоративным и таможенным картам, журнал операций по таможенным картам, уведомления о поступлении валютной выручки.



Услуги инкассации, самоинкассации и эквайринга будут оказываться в выходные праздничные дни в стандартном режиме. Зачисление денежных средств/ выручки будет произведено на счет клиента 10 марта. Дата зачисления по выписке будет соответствовать дате операции.



Проценты по вкладам физических лиц и депозитам юридических лиц, выплата которых приходится на даты обновления информационных систем, будут выплачены 10 марта.



Клиенты, у которых срок погашения кредита/внесения аннуитетного или обеспечительного платежа по кредиту приходится на даты обновления информационных систем, смогут произвести платеж 10 марта, что не будет являться просрочкой по платежу. Штрафы и неустойки взиматься не будут.



Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев. МКБ является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг.



Чистая прибыль МКБ по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась до 11.9 млрд руб.



"AK&M" от 25.02.2020