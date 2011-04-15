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25/02/2020
10:50

В наземном транспорте Москвы с 1 марта отключат Wi-Fi

Беспроводной интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях с 1 марта 2020 года будет временно недоступен. Об этом сообщил Мосгортранс.

Сегодня услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, её действие будет приостановлено, отмечается в сообщении.

Мосгортранс подготовит обновлённые требования к сервису. Для этого проведут опрос пассажиров, по итогам которого сформируют техническое задание для нового конкурса.

Ожидается, что беспроводной интернет вернётся в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года - обновлённый сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдалённые районы столицы.

Напомним, первые автобусы с бесплатным Wi-Fi вышли на маршруты в феврале 2016 года.

Мосгортранс - московский оператор наземного городского пассажирского транспорта. Мосгортранс обслуживает 800 маршрутов автобуса, троллейбуса и трамвая. Ежедневно ими пользуются более 5.5 млн пассажиров.

"AK&M" от 25.02.2020
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