В наземном транспорте Москвы с 1 марта отключат Wi-Fi

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Беспроводной интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях с 1 марта 2020 года будет временно недоступен. Об этом сообщил Мосгортранс.
Сегодня услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, её действие будет приостановлено, отмечается в сообщении.
Мосгортранс подготовит обновлённые требования к сервису. Для этого проведут опрос пассажиров, по итогам которого сформируют техническое задание для нового конкурса.
Ожидается, что беспроводной интернет вернётся в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года - обновлённый сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдалённые районы столицы.
Напомним, первые автобусы с бесплатным Wi-Fi вышли на маршруты в феврале 2016 года.
Мосгортранс - московский оператор наземного городского пассажирского транспорта. Мосгортранс обслуживает 800 маршрутов автобуса, троллейбуса и трамвая. Ежедневно ими пользуются более 5.5 млн пассажиров.
"AK&M" от 25.02.2020