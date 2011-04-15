В наземном транспорте Москвы с 1 марта отключат Wi-Fi

Беспроводной интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях с 1 марта 2020 года будет временно недоступен. Об этом сообщил Мосгортранс.



Сегодня услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, её действие будет приостановлено, отмечается в сообщении.



Мосгортранс подготовит обновлённые требования к сервису. Для этого проведут опрос пассажиров, по итогам которого сформируют техническое задание для нового конкурса.



Ожидается, что беспроводной интернет вернётся в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года - обновлённый сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдалённые районы столицы.



Напомним, первые автобусы с бесплатным Wi-Fi вышли на маршруты в феврале 2016 года.



Мосгортранс - московский оператор наземного городского пассажирского транспорта. Мосгортранс обслуживает 800 маршрутов автобуса, троллейбуса и трамвая. Ежедневно ими пользуются более 5.5 млн пассажиров.



"AK&M" от 25.02.2020