"Лента" получила сертификат о временной регистрации на Кипре и переименована в Lenta PLC

"Лента" 21 февраля 2020 года получила сертификат о временной регистрации на Кипре на основании заявления, поданного в Департамент регистрации и ликвидации компаний. Об этом говорится в сообщении компании.



В результате вступления Редомициляции в силу компания была переименована в "Лента ПиЭлСи" (Lenta PLC), а также утвердила новые учредительный договор и устав. Кроме того, вступило в силу новое депозитарное соглашение.



Deutsche Bank Luxembourg S.A. перестает выполнять функции депозитария в рамках программы ГДР. В соответствии с новым депозитарным соглашением с сегодняшнего дня депозитарием в рамках программы ГДР является его аффилированная компания Deutsche Bank Trust Company Americas.



"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет гипермаркетами и супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Компания также оперирует собственными распределительными центрами. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом LNTA. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития.



Чистый убыток "Ленты" по МСФО за первое полугодие 2019 года составил 4.5 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 2.2% по сравнению с чистой прибылью 5.2 млрд руб. и рентабельностью 2.7% годом ранее. Выручка выросла на 3.1% до 199.2 млрд руб. со 193.2 млрд руб. Показатель EBITDA составил 16.1 млрд руб., что на 5.7% ниже показателя за первое полугодие 2018 года - 17.1 млрд руб.



Совокупная выручка "Ленты" за 2019 год выросла на 1% до 417.5 млрд руб. с 413.6 млрд руб. годом ранее. За этот период было открыто в общей сложности 8 гипермаркетов и 3 супермаркета, в тот же период закрыто 3 гипермаркета и 7 супермаркетов.



"AK&M" от 25.02.2020