"Газпром нефть" в 2019 году увеличила суммарные запасы углеводородов (с учётом доли в совместных предприятиях) категорий "доказанные" и "вероятные" (proved + probable - 2P) по международным стандартам PRMS до 2.86 млрд тонн н.э. Об этом говорится в сообщении компании.



Объём добычи возмещён новыми запасами на 123%.

Доказанные запасы (proved, 1P) углеводородов "Газпром нефти" по итогам 2019 года достигли 1.58 млрд тонн н.э., что на 1.2% больше показателя 2018 года. Обеспеченность добычи "Газпром нефти" доказанными запасами углеводородов (по стандартам PRMS) составляет 17 лет. По стандартам SEC общие запасы углеводородов компании превысили 1.45 млрд тонн н.э., увеличившись по итогам прошлого года на 3.6%. Результаты зафиксированы в рамках аудита независимой международной консалтинговой компанией DeGolyer and MacNaughton.



"Газпром нефть" открыла три месторождения в Оренбургской и Томской областях, а также установила нефтегазоносность 48 новых залежей в регионах своей деятельности. Расширение ресурсной базы было обеспечено благодаря успеху геологоразведочных работ на открытом в 2017 году месторождении им. А. Жагрина в ХМАО-Югре, активах в ЯНАО, Оренбургской области и Красноярском крае.



В рамках реализации стратегии развития ресурсной базы пробурено 59 поисковых и разведочных скважин, что является рекордным показателем для компании. Проходка в разведочном бурении в 2019 году составила 167.7 тыс. м. Сейсморазведочными работами 2D было охвачено 14.5 тыс. пог. км, в том числе 12.9 тыс. пог. км на шельфе. 3D-сейсморазведка была проведена на площади 5.6 тыс. кв. км.



Помимо этого, в 2019 году "Газпром нефть" получила 32 лицензии. Компания продолжила развитие перспективного поискового кластера на берегу Северного Ледовитого океана у устья реки Енисей, выиграв аукционы на два участка на полуострове Гыдан и получив 12 участков на полуострове Таймыр. На сегодня это самые северные участки "Газпром нефти" на суше. Все новые приобретения сделаны в соответствии со стратегией развития ресурсной базы, одобренной советом директоров в 2016 году и актуализированной в ноябре 2017 года.



Суммарные запасы "Газпром нефти" включают долю компании в запасах совместных предприятий "Славнефть", "Томскнефть", "Салым Петролеум Девелопмент", "Арктикгаз", "Мессояханефтегаз", "Нортгаз", а также активов в Ираке и Венесуэле. Запасы сербской NIS в приведенной оценке не учитываются.



PRMS (Petroleum Resources Management System) - наиболее распространенная в мире система оценки запасов углеводородов. Разработана Обществом инженеров-нефтяников (Society of Petroleum Engineers, SPE). Система учитывает не только возможность обнаружения нефти и газа, но и экономическую эффективность извлечения углеводородов. Запасы оцениваются по трем категориям: "доказанные", "вероятные" и "возможные" (proved, probable, possible).



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 7.1% до 320 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 2.4%, составив 1.871 трлн руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличился на 0.2% до 615.5 млрд руб.



"AK&M" от 25.02.2020