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25/02/2020
11:54

Болельщики ЕВРО-2020 смогут купить билеты на поезда в сообщении с Финляндией за 100 дней до отправления

Болельщики ЕВРО-2020 смогут купить билеты на поезда в сообщении с Финляндией за 100 дней до отправления. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Билеты на поезда "Аллегро" и "Лев Толстой", отправляющиеся с 15 по 25 июня 2020 года, можно будет приобрести с 18 марта (за 100 суток до отправления). Увеличение глубины продаж даст пассажирам больше времени для организации своих путешествий и оформления проездных документов в направлениях туда и обратно.

Напомним в настоящее время купить билеты на поезда "Аллегро" и "Лев Толстой" можно за 90 суток до их отправления.

Сроки продаж билетов в международные поезда, курсирующие по территории России, зависят от ограничений, установленных железными дорогами других стран.

Так, купить билет на поезда, следующие из России в Финляндию и Литву, можно за 90 суток до отправления. На поезда, следующие в Беларусь, Эстонию, Францию, Италию, Монако, Австрию, Германию, Чехию, Польшу и Монголию продажа билетов открывается за 60 суток до отправления. А на поезда, курсирующие из России в Казахстан, Узбекистан, Молдову и Украину, билеты можно купить за 45 суток до поездки.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.

Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.

"AK&M" от 25.02.2020
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