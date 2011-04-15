Аэропорт Сочи снизил затраты на освещение авиагавани

Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова снизил затраты на освещение аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.



Экологические проекты, направленные на снижения воздействия на окружающую среду и потребление энергии, могут дать экономию более 20 млн руб.



Напомним, в 2014 году аэропорт приступил к реализации программы по замене люминесцентных ламп на светодиодные осветительные приборы во всех секторах здания аэропорта и офисных помещениях. Так, 1.587 тыс. светильников старых образцов заменили на светодиодные, 1.235 тыс. из которых располагались в общих зонах внутренних и международных линий, 352 - в офисных помещениях. Осветительные приборы были созданы специально для аэропорта Сочи. Дизайн выполнен в стилистике всего здания.



Главная цель модернизации средств освещения - минимизация негативного влияния ртути на экологию при утилизации, экономия потребления электроэнергии.



Содержание ртути в люминесцентных лампах варьируется от 1 до 70 мг. Использование освещения с технологией на диодах позволило исключить негативный фактор использования ртути и повысить степень освещённости на 20%. Таким образом, во всех помещениях аэропорта стало светлее, что положительно отражается на общем самочувствии людей.



Новые светодиодные светильники имеют более продолжительный срок службы, что позволяет экономить на расходах на эксплуатацию. Так в 2018 году экономия аэропорта Сочи составила более 11 млн руб. К концу 2020 года, ожидается, что данный показатель достигнет 20.5 млн руб.



Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова образован в 1945 году. Был реконструирован и модернизирован в 2007-2013 годах. Инвестиции в проект составили около 14 млрд руб. В 2010 году был открыт новый аэровокзальный комплекс площадью 65 тыс. кв. м, что позволило к 2013 году увеличить пассажиропоток в 1.5 раза до 2.4 млн человек в год.



Регулярные и чартерные рейсы из Сочи выполняют 40 авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта включает 60 внутренних и зарубежных направлений.



В январе 2020 года пассажиропоток Международного аэропорта Сочи составил 463.383 тыс.а, что на 11% больше, чем в 2019 году.



Президентом РФ 31 мая 2019 года подписан Указ N 246 "О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством". Международному аэропорту Сочи присвоено имя лётчика-космонавта Виталия Ивановича Севастьянова.



"AK&M" от 25.02.2020