"Транснефть-Верхняя Волга" ликвидировала последствия выхода нефтепродукта на Кольцевом магистральном нефтепродуктопроводе

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило работы по ликвидации последствий выхода нефтепродукта на Кольцевом магистральном нефтепродуктопроводе в Московский области. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, 24 февраля в 11:50 MSK на 78 км западного полукольца Кольцевого магистрального нефтеродуктопровода вокруг Москвы вблизи деревни Красная горка городского округа Мытищи Московской области обнаружен выход авиационного топлива в виде воздушно-капельной смеси в бетонном каре обваловки КМНПП. Общий объём составил менее 20 л, за пределы технологического каре нефтепродукт не попал.



К месту выхода оперативно прибыла бригада аварийной службы Володарского районого нефтепродуктопроводного управления "Транснефть-Верхняя Волга". Выход нефтепродукта был локализован. В работах принимало участие 10 человек со спецтехникой.



Угрозы жизни и здоровью населению нет, возможность попадания нефтепродукта в водоемы или на грунт исключена. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. Причина выхода нефтепродукта устанавливается. Перекачка осуществляется в штатном режиме.



АО "Транснефть-Верхняя Волга" является дочерним предприятием ПАО "Транснефть". Основными задачами компании являются приём и транспорт нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Центральной России и для дальнейших экспортных поставок. В состав АО "Транснефть-Верхняя Волга" входят: Горьковское, Рязанское, Марийское РНУ, Володарское РПУ, Великолукский завод "Транснефтемаш", Центр промышленной автоматизации, Кстовская база БПО и КО.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль, причитающаяся акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за 9 месяцев 2019 года упала на 16% до 144 млрд руб. со 171 млрд руб. годом ранее. Выручка группы "Транснефть" увеличилась на 11% до 793 млрд руб. с 716 млрд руб. Показатель EBITDA составил 377 млрд руб., что на 20% выше показателя за аналогичный период 2018 года - 315 млрд руб.



Прибыль, причитающаяся акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за III квартал 2019 года упал на 52% до 38 млрд руб. с 79 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8% до 272 млрд руб. с 253 млрд руб., показатель EBITDA - на 22% до 129 млрд руб. со 106 млрд руб.



"AK&M" от 25.02.2020