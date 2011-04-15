Россельхознадзор возобновляет реализацию трёх ветеринарных препаратов

Россельхознадзор возобновляет реализацию трёх лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Так, возобновляется обращение до истечения срока годности следующих лекарственных препаратов: "Дитрим® порошок" (серия 799190319, срок годности 03.2021) производства ООО "НИТА-ФАРМ" (Саратов), "Раствор Рингера-Локка" (серия 010619, срок годности 06.2021) производства ООО "БиоФармГарант" (Владимир), "Цианокобаламин" (серия 040518, срок годности 06.2020) производства ЗАО "Мосагроген" (Московская область).



Такое решение было принято службой после проведения производителями мероприятий по устранению замечаний в части показателя "Несоответствие качества лекарственного средства для ветеринарного применения", и подтверждения качества лекарственных препаратов исследованиями отобранных образцов на базе независимой аккредитованной лаборатории.





"AK&M" от 25.02.2020