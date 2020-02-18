ЦБ РФ установил официальный курс евро на 26 февраля в размере 70.4591 руб. против 69.4191 руб. на 22 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



22.02.20 - 69.4191 руб.

21.02.20 - 68.7705 руб.

20.02.20 - 68.7823 руб.

19.02.20 - 69.0882 руб.

18.02.20 - 68.6201 руб.













































































































































































































































































































































"AK&M" от 25.02.2020