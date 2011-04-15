Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 февраля

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Банк России установил на 26 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.9454
1 Азербайджанский манат 38.2678
100 Армянских драмов 13.5748
1 Белорусский рубль 29.1401
1 Болгарский лев 36.0614
1 Бразильский реал 14.7942
100 Венгерских форинтов 20.8901
1000 Вон Республики Корея 53.4715
10 Гонконгских долларов 83.3511
10 Датских крон 94.4049
1 Доллар США 64.9213
1 Евро 70.4591
100 Индийских рупий 90.3787
100 Казахстанских тенге 17.2127
1 Канадский доллар 48.8755
100 Киргизских сомов 92.9077
10 Китайских юаней 92.5319
10 Молдавских леев 36.3705
1 Новый туркменский манат 18.5755
10 Норвежских крон 69.5245
1 Польский злотый 16.4071
1 Румынский лей 14.6672
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.5033
1 Сингапурский доллар 46.4620
10 Таджикских сомони 66.9982
1 Турецкая лира 10.5952
10000 Узбекских сумов 68.1088
10 Украинских гривен 26.4712
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.1250
10 Чешских крон 27.9532
10 Шведских крон 66.7784
1 Швейцарский франк 66.3817
10 Южноафриканских рэндов 42.9538
100 Японских иен 58.6965
"AK&M" от 25.02.2020