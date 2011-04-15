Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 февраля

Банк России установил на 26 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.9454

1 Азербайджанский манат 38.2678

100 Армянских драмов 13.5748

1 Белорусский рубль 29.1401

1 Болгарский лев 36.0614

1 Бразильский реал 14.7942

100 Венгерских форинтов 20.8901

1000 Вон Республики Корея 53.4715

10 Гонконгских долларов 83.3511

10 Датских крон 94.4049

1 Доллар США 64.9213

1 Евро 70.4591

100 Индийских рупий 90.3787

100 Казахстанских тенге 17.2127

1 Канадский доллар 48.8755

100 Киргизских сомов 92.9077

10 Китайских юаней 92.5319

10 Молдавских леев 36.3705

1 Новый туркменский манат 18.5755

10 Норвежских крон 69.5245

1 Польский злотый 16.4071

1 Румынский лей 14.6672

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.5033

1 Сингапурский доллар 46.4620

10 Таджикских сомони 66.9982

1 Турецкая лира 10.5952

10000 Узбекских сумов 68.1088

10 Украинских гривен 26.4712

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.1250

10 Чешских крон 27.9532

10 Шведских крон 66.7784

1 Швейцарский франк 66.3817

10 Южноафриканских рэндов 42.9538

100 Японских иен 58.6965

"AK&M" от 25.02.2020