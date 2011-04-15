Банк России на 26 февраля повысил курс евро к рублю более чем на один рубль 4 копейки до 70.4591 руб., курс доллара США - более чем на 62 копейки до 64.9213 руб.

Банк России на 26 февраля повысил официальный курс евро к рублю более чем на один рубль 4 копейки до 70.4591 руб. с 69.4191 руб., курс доллара США - более чем на 62 копейки до 64.9213 руб. с 64.3008 руб. 22 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 26 февраля увеличилась почти на 81 копейку (+1.22%) до 67.4133 руб. с 66.6040 руб. 22 февраля.



"AK&M" от 25.02.2020