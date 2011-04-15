У парка "Остров Мечты" откроют станцию "Парк чудес"

Станцию "Парк чудес" откроют в ближайшие годы в составе Бирюлевской линии метро у парка "Остров Мечты" в Нагатинской пойме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



Напомним, парк "Остров Мечты" откроется 29 февраля 2020 года.



"AK&M" от 25.02.2020