Строительство дорог в посёлке Мосрентген завершат в 2022 году

Строительство дорог в посёлке Мосрентген планируется завершить в 2022 году, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Работы будут вестись в несколько этапов. Сначала построят заезд в посёлок с 43-го километра МКАД, который протянется в обход Троицкого лесопарка до ул. Адмирала Корнилова. На этом пересечении возведут путепровод, по которому можно будет проехать в направлении поселения Сосенское. Также из посёлка Мосрентген появится прямой выезд на Калужское шоссе", - сказал В.Жидкин.



На втором этапе построят дорогу, которая пройдёт от проектируемого проезда 133 вдоль Музыкального проезда до пруда на реке Сосенке. Также строители проложат три выездные дороги из застроенных жилых кварталов, обеспечив движение по ним общественного транспорта.



Образовавшуюся дорожную сеть с восточной стороны соединят с первой построенной дорогой, а с западной - продлят её до улицы Академика Корнилова.



Сейчас ведётся проектирование первого и второго этапов дорог, проект второго будет готов до июля.



На заключительной стадии сделают выезд из посёлка Мосрентгена на трассу Мамыри-Пенино-Шарапово, которая пройдёт параллельно Калужскому шоссе. По окончании строительства прилегающую территорию благоустроят.



"Новые дороги улучшат транспортное сообщение посёлка с МКАД и Калужским шоссе, а в перспективе сформируют направление, альтернативное Калужке с выходом на строящуюся параллельную трассу Мамыри-Пенино-Шарапово", - отметил руководитель департамента.



Напомним, согласно Адресной инвестиционной программе (АИП) Москвы, до конца 2023 года в Троицком и Новомосковском округах планируется построить около 300 км.



С момента присоединения к столице новых территорий здесь появилось более 200 км автодорог.



"AK&M" от 25.02.2020